炎炎七月天，一個母親帶著2、4、6歲孩子，爬七星山，背上背的，嘴巴喊著，還有肩頭上大布包、手上撐著大陽傘，面對鏡頭，她還笑咪咪的，看到畫面，讓人打從心底佩服。

燠熱山路，走起山路，已經很吃力，但愛心奉茶團的大哥大姐們，完全不顧大太陽，依舊把笨重的愛心茶桶背上山頂，供人免費享用，一熱一冰，這種義行善止，已經持續多年，無論刮風下雨，他們使命必達，成為七星山東峯頂最美麗的風景，也是善良台灣人拙樸真摯的價值寫照，令人 感佩不已。

疫情緩和，上山可以不帶口罩，又逢暑假，親子家人、莘莘學子、退休人員⋯傾巢而出，從七星山主峯眺望東峯，長長人龍，在綠意盎然的山區，如小螞蟻般，彩色斑點相串接，煞是好看，有如以色列耶路撒冷的朝聖隊伍。疫情肆虐過後，追求健康，已經跟追求宗教一樣熱門。

今天自己一個人爬七星山，太陽真的很大，一路上又沒什麼遮蔭。

我已經很久沒走登山階梯路，速度放得很慢很慢，走走停停，任快腳山友擦肩而過，自己好整以暇好好欣賞沿途風景。坦白說，台灣真的很美，近賞遠眺都有韻味，悠閒白雲，不放暑假的涼風，夏蟬高歌也正是時候，竹雞樹蛙，彷彿都沒有閒著，隨著唱和，風情萬種。

不過，令人最難過的是，七星山路線最受歡迎景點夢幻湖，已經整個乾涸，雜草叢生，像廢棄窪地。夢已遠，幻也逝，一群群不願相信眼前頹廢景況的山友，還是成群結對佇足回眸一番。

大自然真是神通廣大，可以讓湖水滿漲，帶出粼粼波光，讓山友前來修築夢想、捕捉幻境，但也可以讓它在一夜乾了水，彷彿白了頭的姑娘，殘酷現實，讓人瞠目結舌。

今天踽踽獨行，安靜地回想著許多事：多年前，在東峯山頂遇雷電，一家三口同行，母親被雷電擊中，讓家人心碎。也想著若干年前，不敵情場失意，在夢幻湖尋短的熟女哀歌，同時，也不經意追念著一起爬山多年的摯友王李金城與楊恭聰，一個主動脈剝離，倒地不起，另一個心血管疾病，也是在孤獨中，驟然奪命。

同樣的七星山主峰與東峰，同樣的林野台階，但多少悲喜歲月盡在其中。事過境牽的許多景、許多人、許多事，都空留著遺憾與喟嘆！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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