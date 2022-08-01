吳婕安（元元）去年與合作「一日情人」短片的許凱皓傳出緋聞，小倆口曾被時報周刊CTWANT直擊一起到按摩會館約會，結束約會時，許凱皓為保障女伴的安全，牽起元元的手過馬路，男友力十足。近日本刊記者再度目擊這對緋聞情侶與另一對友人進行Double date，感情穩定發展！

兩人買完飲料靠在一起，肢體零距離。（圖／本刊攝影組）

七月二十一日晚間六點多，本刊在台北市士林夜市的牛排店巧遇元元和許凱皓情侶倆，同行的還有一對友人。飽餐後，小倆口在飲料攤買了2杯木瓜牛奶，與友人邊走邊逛，但剛用餐完畢的兩人似乎還沒吃飽，又買了雞蛋糕，友人則是買了茶飲，等待期間，許凱皓迫不及待直接蹲在路邊享用著冰棒，元元則跟著朋友跑到一旁的手搖飲店買了2杯飲料，展現驚人的食量。

逛完夜市兩人坐上一台特斯拉離去。（圖／本刊攝影組）

一路吃吃逛逛的他們隨後分開，元元、許凱皓則一起到停車場取車，中間數次黏一起，接著坐上一輛白色特斯拉，看來兩人的經濟狀況頗佳。離開停車場後，車子在附近繞來繞去，接著開到加油站為愛車輪胎打氣，原先離開地友人再度現身，隨後一行人前往三重區一處外觀相當氣派的住宅社區，繼續未完的四人行。

去年二月本刊也曾直擊元元和凱皓一起去按摩。（圖／本刊攝影組）

元元、許凱皓當年因合作拍片爆出假戲真做，緋聞傳了近1年半，雖然2人沒有正式承認戀情，但也不避嫌繼續合作，今年情人節2人一同拍攝手機業配，大方在鏡頭前展現親密互動，對於這段戀情，雙方粉絲也是樂見其成。

雖未公開認愛，但元元和凱皓曾一同拍攝手機業配，大方在鏡頭前展現親密。（圖／翻攝自許凱皓IG）

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