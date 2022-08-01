心悅生醫(6575)31日半夜公布，旗下COVID-19口服抗病毒候選新藥Pentarlandir二期臨床試驗，結果顯示可以減少 COVID 引起的發炎症狀並改善整體健康狀況。

由於結果正面，執行長蔡果荃表示，將在未來幾個月內啟動三期臨床，決定最佳劑量並擴大研究範圍，以評估 Pentarlandir 在抑制 SARS-CoV-2 和流感病毒方面的廣泛抗病毒活性，為未來可能同時爆發的 COVID 和流感“雙重大疫”做好準備。

此次二期臨床，共有89位突破性感染或是未施打疫苗的確診者，進入臨床試驗。研究結果顯示，Pentarlandir 可以減少 COVID 引起的發炎症狀並改善整體健康狀況，在評估的六種發炎指標中有五種指標，Pentarlandir 的治療組顯示出具有統計上顯著意義的減少，或是具有清楚趨勢顯示較大的減幅。

在臨床症狀方面，Pentarlandir 治療組在整體健康狀況方面、也表現出具有統計意義的較大改善。與安慰劑組相比，Pentarlandir 治療組在隨機分配後 2 至 8 週整體 COVID-19 症狀的減少較顯著。平均而言，在測量的 24 種 COVID 症狀中的12種，Pentarlandir 治療組的症狀惡化的天數亦較少。

在安全性方面，Pentarlandir具有良好的耐受性，沒有發生任何嚴重的不良事件 (SAE)。與低劑量相比，高劑量組並未引起更多的治療相關的不良事件 (AE)。事實上，整體臨床回報的不良反應事件很少。

蔡果荃表示，由於樣本數少，並不適合聚焦於統計上的推斷，但此研究結果有助於將進行的三期臨床研究規劃出更好的設計，而且也具有重要的臨床意義。Pentarlandir 顯示出治療COVID和預防多重系統發炎症狀(MIS)的潛力，而MIS是COVID表現的極嚴重症狀。隨著對現有抗病毒藥物出現症狀反彈和耐藥性的擔憂，此研究結果也為最近呼籲尋求新 COVID-19 治療方案帶來了希望。