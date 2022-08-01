美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團出訪亞洲，期間將停留新加坡、馬來西亞、韓國及日本。台灣雖未列入官方行程，法國國際廣播電台（RFI）報導，裴洛西可能在4日從菲律賓轉往台北，與總統蔡英文會面。據航班追蹤網站顯示，外傳是裴洛西的專機今晨飛抵新加坡。

裴洛西與代表團30日在夏威夷停留一晚後，31日從檀香山機場啟航，地點未知，但據航班追蹤網站顯示，外傳座機呼號為「SPAR19」的美國空軍C-40C專機，31日晚間飛抵關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），疑為短暫停留加油再度起飛，今日凌晨4時30分左右抵達新加坡巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base）。

雖未能證實該機為代表團座機，據議長辦公室31日新聞稿，代表團的確在那段時間停留夏威夷，聽取美國印太司令部領導層的簡報，並參觀珍珠港紀念館和亞利桑那號戰艦（USS Arizona）。而星國外交部同日也宣布，裴洛西一行將於今、明兩日訪問當地，期間拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）與多名內閣首長。另據新加坡美國商會訊息，代表團將於當地時間今日下午4時至7時出席在香格里拉大酒店舉辦的「智慧城市雞尾酒會」活動，裴洛西並會發表演說。

法廣引述消息來源指出，代表團4日將自菲律賓克拉克空軍基地轉往台灣，裴洛西會在台北與蔡英文見面，隔日載轉往東京的美軍橫田基地。據日本《每日新聞》引述一名日裔美籍官員說法，日本政府和執政黨計劃在3日至5日召開國會特別會議悼念前首相安倍晉三，裴洛西應會於5日前抵日並出席追悼會。

裴洛西此趟亞洲行是否訪台引發國際高度關注。然而，美國國會不同於行政部門，代表團出訪和訪問對象有無邦交關係並非絕對。曾負責中國、台灣及蒙古事務的前美國國防部官員唐安竹唐安竹（Drew Thompson）表示，聲明未提及台灣不一定意味著代表團不會以非官方身份停留。唐安竹說，他推測中國會滿意裴洛西將台灣排除在代表團正式行程中。