NBA傳奇中鋒比爾羅素（Bill Russell）在美國時間7月31日與世長辭，享壽88歲（1934-2022）。羅素的家人在網路發布訊息，提到他是安詳地離世，妻子Jeannine在身邊陪他走完最後一刻。聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）聲明盛讚羅素是「團隊運動最偉大的冠軍」。
「比爾羅素在波士頓塞爾提克留下無數的功績，包括11座總冠軍與5座MVP。」由於羅素當年在總冠軍賽的統治力，FMVP（總冠軍賽最有價值球員）在2009年以比爾羅素來冠名，由他親自頒獎，最後一位從他手中接過FMVP的是2019年里歐納德（Kawhi Leonard）。
羅素是1956年選秀榜眼，打到1969年，生涯都效力「綠衫軍」塞爾提克。雖然他攻擊火力不強，場均不超過19分，但他是場上最好的防守者，拿過4次籃板王，個人紀錄單場51個籃板，生涯場均22.5籃板。1980年，美國籃球作家票選羅素為「NBA史上最偉大的球員」。
席爾佛提到羅素在球場外是個民權鬥士，在那個美國黑人受到打壓的年代，他成為聯盟首位黑人總教練，聲援過馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）、拳王穆罕默德阿里（Muhammad Ali），畢生奉獻社會正義。2011年，美國總統歐巴馬（Barack Obama）頒給羅素象徵平民最高榮譽的總統自由勳章，盛讚他「為所有人的尊嚴而戰」。
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