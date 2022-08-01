美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團展開亞洲行，繼在關島停歇後，據傳她的專機已在今（1）日凌晨4時過後抵達新加坡巴耶利峇空軍基地（Paya Lebar Air Base）。

推特上陸續有網友分享透過知名航班追蹤應用程式「Flightradar24」追蹤到呼號為「SPAR19」、編號為「09-0540」的美國空軍C-40C運輸機已經在凌晨4時21分抵達新加坡巴耶利峇空軍基地。

美國空軍C-40C運輸機30日從加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）起飛前往夏威夷，即便裴洛西並未證實是否搭乘這架軍機出訪亞洲，不過她31日證實人在夏威夷。

後續「Flightradar24」又追蹤到美軍C-40C運輸機於晚間短暫停留關島2小時後又啟程。

裴洛西等人預計1、2日在新加坡訪問，法媒報導她有可能於4日從菲律賓轉往台灣。