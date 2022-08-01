【全程影音】論文門風暴擴大！陳明通發表聲明稱「先修正才給余正煌參考」 林智堅最新回應

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，外界則是認為他應親自到台大學倫會說清楚、講明白。而林昨(7月31日)說明為什麼不出席台大學倫會，是因非常遺憾召集人蘇宏達院長在這個事件上未審先判，建議召集人應該迴避，很可惜沒辦法得到回應。林的解釋曝光後，引發網友爭論，有人批「去台大學倫會說明會現場一問三不知，當然不敢去」。

林智堅指出，本來很期盼台大學倫會能夠秉持著學校獨立性、公平公正地來審定這一事件，非常遺憾，學倫會召集人蘇宏達院長在這事件上未審先判，並且有偏頗言論，於是和律師研究後，建議召集人應該迴避，很可惜沒辦法得到回應。

林智堅進一步說，根據學倫會的規定，有2個方法回覆學倫會，一個是親自到場說明，一個是透過書面的方式，所以在研議召集人不願意迴避的情況下，我們決定透過書面方式來呈現資料交給學倫會。

對此有不少網友紛紛在《中時新聞網》相關影片、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過200則留言，其中有人說「凡走過必留下痕跡別再扯了」、「他敢去我才意外勒，哈哈哈」、「越描越黑，歹戲拖棚」、「是你先畫靶再射箭吧」、「拗過選舉；選上就沒事，敗選更沒關係了」、「就是藉口」。