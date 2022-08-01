美國復古女伶拉娜德芮（Lana Del Rey）出道17年，標誌性的迷幻嗓音吸引了大批忠實粉絲追隨，然而名氣也帶來困擾，她日前遭到一位男粉絲瘋狂糾纏。這名瘋狂粉絲不但闖入她家，甚至偷車、連拉娜的妹妹也不放過，試圖傳訊騷擾，近日他已遭法院下禁制令，不得接觸拉娜與其家人。

據外媒報導，這名粉絲擅自跑到她家2次，第1次是在今年2月，逃跑時還連帶偷走了1輛車；第2次則是在7月，這回在她家門口留下一個袋子，裡面放了一封傾訴「渴望再見到妳」的騷擾信件。拉娜已向法院申請臨時禁制令，獲得批准。

Lana Del Rey 不僅遭受男粉絲的騷擾，也曾遇過女粉絲的騷擾。(Lana Del Rey/臉書)

拉娜表示，男粉絲不僅騷擾本人，還要取得拉娜妹妹的電話，在2月到7月之間傳了2次訊息。不堪其擾的拉娜向法院表示，真的很害怕自己和家人的安全受威脅，申請的臨時禁制令已批准，男粉絲不可以靠近拉娜與其親屬100碼（約91.4公尺）以內，也被禁止聯絡她們。

事實上，這已經不是拉娜第一次受到瘋狂粉絲的騷擾，有位女粉絲一直在抨擊拉娜的工作夥伴，要求親自與她見面，只因為她單方面地認為，自己是拉娜的繆斯女神，而不僅如此，她還認為拉娜通過歌曲和夢境與她交流。拉娜請高層出面拒絕，沒想到這名女子追查了她的私人住宅並跳過柵欄進入，最終被拉娜的保安遇到。