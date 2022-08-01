高雄市前副市長李四川昨(7月31日)與好朋友餐敘時，從窗外看到自己過去在台北市政府當「工地主任」蓋的台北市政府大樓，使用至今已28年，讓他忍不住說，「歲月真的不饒人，所以要『活在當下』」。該篇貼文曝光後，再度引發網友熱烈留言，不少人都說「我是高雄人，感謝川伯的付出，凡走過必留下痕跡」、「永遠心中最優質骨力認真做事的川伯」、「真懷念您為高雄盡心盡力辛勞的付出」。

李四川昨在信義區和友人一起用餐，他說，從窗外看到自己在台北市政府當「工地主任」蓋的台北市政府大樓，自83年使用至今已28年，歲月真的不饒人，所以要「活在當下」，永遠不要想永遠的事。

李四川更透露，靜下心放慢腳步，細心欣賞，窗外處處是美景。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩也現身留言表示「川伯周末愉快」。其他網友亦紛紛留言表示，「當年剛蓋好時，常騎車經過，都會抬頭看一下，很壯觀氣派」、「凡走過必留下痕跡」、「請您有空，南下高雄，幫柯志恩助選，好嗎」、「謝謝川伯，我也曾在您蓋的大樓工作過，當時周圍還真是荒涼啊」。