江宏傑與福原愛離婚後即使分隔兩地，彼此之間仍糾紛不斷，家務事成為外界關注焦點。最近女方回台灣探親並處理後續事宜，兩人因溝通不良爆發衝突，甚至請來警方出面，事後也你來我往隔空展開攻防，各自發聲明表示一切將交由司法處理，關係徹底鬧翻。據悉，因賽制關係，江宏傑並未出席日前的《全明星運動會》慶功記者會，不過昨（30）日他卻在蔡阿嘎小兒子「蔡波能」的臉書被網友捕獲，隨即引發討論。

「蔡波能」臉書粉絲團30日更新了一張日常生活照，喜歡橘色也喜歡球的蔡波能在賣場逛街時相中了一盒橘色桌球，只見他面對鏡頭，手上拿著比自己臉還大的桌球盒，流露出非常想買回家的神情，模樣十分可愛。貼文公開後，沒想到竟釣出桌球好手江宏傑親自留言，他暖心表示：「阿波，叔叔教你打桌球。」看來也被蔡波能的可愛所吸引。而江宏傑本尊在留言區無預警現身，也引來一票網友點讚關注留言。

意外在蔡波能的粉絲團捕捉野生江宏傑，讓網友們又驚又喜，紛紛留言要喜歡桌球的蔡波能趕快拜師，甚至還許願一起加入學習行列，「阿波快拜師！」、「野生小傑！好羨慕波。」、「安親班教起來。」、「我也想＋1。」除此之外，也有人敲碗蔡阿嘎，要他拍一集江宏傑教蔡波能打球的影片，「阿嘎我敲碗拍一集小傑教阿波打桌球的影片。」、「我要看，敲碗！」看來相當期待兩人未來一起合作拍片。