炎夏來臨，不少人與朋友相約狂飲或小酌來紓解壓力，但有人可能醉倒或high到忘記排尿，醫師提醒，待膀胱膨脹到極致反而變成「尿有餘而力不足」，一個輕微碰撞到下腹部，可能就發生膀胱破裂，若未及時就醫，死亡率高達47%，提醒民眾飲酒要適量，且過程中要適度排尿。

泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修在《泌密會客室》貼文表示，許多民眾和朋友相聚小酌一番雖可紓解工作、身心壓力，但若喝茫了或是嗨到忘記去小便，導致膀胱充滿尿液，下一秒轉身走路沒踩穩，腹部就撞到桌角，就可能導致膀胱破裂。

兩醫師的貼文表示，膀胱破裂雖然不常見，但若未及時就醫，根據研究，高死亡率高達47%，由於膀胱破裂後尿液可能會進入腹膜內或腹膜外，就會引發腹痛、腹脹和腹水的現象，另外也有排尿困難、少尿或無尿的症狀，因此高死亡率也跟容易延遲就醫或誤診其他腹部疾病有些關聯性，例如78%誤診為急性腹症。

除了外傷直接地穿刺導致膀胱受傷，過量飲酒就是造成膀胱破裂最常見的誘發因素（39.27%），酒精的利尿效果引起尿液快速累積，使膀胱迅速膨脹、膀胱壁變薄，且過量的酒精會讓器官神經中樞變遲鈍（酒精中毒），反而抑制了排尿的刺激性反應。

兩位醫師提醒，因膀胱破裂的腹痛症狀容易誤診，所以喝酒者感到腹痛也同時出現泌尿問題的時候，就需考量可能是膀胱破裂，就醫後電腦斷層膀胱造影就是最佳的診斷工具。大部分的治療方式就是導尿並直接開腹或微創治療和修補膀胱裂口，並且要留置導尿管1～3周及服用抗生素治療。

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