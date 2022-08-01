宇隆(2233)8月31日將召開股東臨時會，全面改選9席董事(含獨立董事3席)，而董事候選人名單出爐，除宇隆、程泰(1583)原有團隊外，這次伸興(1558)公開收購宇隆股份，伸興董事長林志誠、總經理劉棟樑也都在董事名單，獨立董事3席為駱世民、黃立恒及易昌運。

宇隆董事長劉俊昌表示，此次股東臨時會全面改選董事，將有助於公司未來產品開發技術提升，以及不同地區生產基地布局、跨產業領域多元業務拓展，有助於宇隆更朝專業經營、集團化發展的目標邁進，從以往的代工生產，正式朝向產品設計製造組裝及自有品牌，提升宇隆長期營運成長及競爭實力。

劉俊昌指出，公司成立至今，在程泰董事長楊德華大力支持下，取得多項優異成果，成為主要客戶在精密零件機械加工的後盾，這次縫紉機大廠伸興加入，可望未來持續提升公司核心研發實力及機械加工技術，並借重伸興在東南亞地區多年布局的熟稔度，打造模組化解決方案的提供者。