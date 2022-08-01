工紙大廠榮成(1909)公布最新2021年度永續報告書，導入多項國際最新標準、強化ESG永續績效數據揭露，包括GRI永續性報導準則、永續會計準則委員會（SASB）行業準則、氣候相關財務揭露（TCFD）框架，提早接軌金管會公司治理3.0規定。

榮成表示，集團為追求永續經營的理念，將企業核心競爭力建構於高效利用資源的五項環保高新技術，包括再生纖維利用、節能生產、節水生產，空污、水污、減廢處理，及空間利用等高新技術，回收廢紙做成的每公斤再生紙箱，可為地球減少5.3公斤二氧化碳當量排放。

其次，榮成今年建立人權管理制度，遵循各項國際社會公認的人權公約及準則來訂定人權政策，宣示重視利害關係人的基本人權。同時，也啟動人權盡職調查，採取更積極的人權風險預防措施，建立公平、合理、友善對待及尊重所有員工的職場環境。

最後，榮成響應國際永續金融發展趨勢，至今年已與銀行簽訂2筆ESG連結貸款，透過溫室氣體減排、節水及節電等強化ESG指標管理，激勵集團達成設定目標。同時，已設定2050淨零碳排目標，全力為地球減碳，持續追求友善環境的營運模式及資源永續利用。

榮成表示，集團已於3月啟動第三波回台投資計畫，未來3年將投資35億元，在桃園南崁廠及台中神岡廠建置自動化與智慧化綠色包裝產線、彰化二林廠建置固體回收物衍生燃料（SRF）生質能鍋爐，在降低化石燃料使用之際同時協助廢棄物資源化。