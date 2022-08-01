半導體測試設備大廠愛德萬測試宣布，旗下首台具非揮發性記憶體主機控制介面（NVMe）系統級測試能力的升級版T5851-STM16G測試機，已獲記憶體IC元件大廠青睞並裝機投產，瞄準自駕車等車用加速採用的球柵陣列（BGA）封裝NVMe固態硬碟（SSD）商機。

汽車市場預期未來5年將一躍成為半導體元件最大需求方，超越目前的5G通訊和高速運算（HPC）2大主力領域。分析師預估，汽車領域將創造20～25％的年成長率，至2026年可望達到1000億美元市場規模。

其中，關鍵貢獻將來自日益龐大的NVMe BGA SSD元件需求，此SSD元件為先進輔助駕駛系統（ADAS）不可或缺的要素。為了研發和有經濟效益的量產關鍵NAND Flash SSD元件，全球記憶體大廠無不需要可靠且符合成本效益的測試解決方案。

愛德萬測試針對執行NVMe BGA SSD系統級測試而設計的T5851-STM16G測試機，適合提供各世代工程或量產環境的BGA SSD驗證，能以高達16Gbps的優異速度處理多重協定元件，包括NVMe、UFS和PCIe。

此外，該系統的模組化Tester-per-DUT架構，能同時支援多達768個元件在工作時所需的測試流程進行系統級測試，將幫助客戶以更快速度將最新記憶體設計推向市場，再配合FutureSuite軟體，便可輕鬆整合其他T5800產品，縮短學習曲線。

愛德萬測試記憶體測試事業執行副總裁鈴木雅之表示，十分榮幸能與顧客和策略夥伴合作，針對成長快速的車用電子市場開發NVMe系統級測試技術，豐碩成果也印證進一步愛德萬測試拓展自家測試與測量解決方案，並將其整合進整體半導體價值鏈的不變願景。