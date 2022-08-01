民進黨桃園市長參選人林智堅目前身陷「論文門」與「球場門」兩大風暴，連帶也影響了新竹市的選情，根據《聯合報》７月28日公布的最新民調，如果明天投票，國民黨新竹市長參選人林耕仁支持度為26％、民眾黨新竹市長參選人高虹安25％、沈慧虹則為21％，3人的民調皆在誤差範圍內。對此民進黨前立委郭正亮表示，相較於林智堅，沈慧虹傷得更重，他甚至預測，沈慧虹的選情「恐第一個掛掉」！

郭正亮昨（上月31日）在政論節目《少康戰情室》首先表示，他認為民進黨當初提名林智堅選桃園第一個原因是林智堅有「市政經驗」，第二個是有「年輕選票」。郭正亮指出，論文門對於「年輕選票」的影響比較嚴重，而球場門則是影響嚴重「市政經驗」，「所以是雙打擊啦！」

郭正亮直言，論文門部分「尤其是念過學士碩士的知識份子」，會覺得很難幫你（林智堅）催票，這一定會有影響，且9月台大就會公布審查結果，相關討論到時候會有另一波高峰，事情不會那麼快結束，且到時候球場門不知道累積到哪裡去了。

郭正亮也提到，民進黨目前思考的不是林智堅受了傷要不要把他換掉，而是誰能接這一局？他質疑，若換掉林智堅「沈慧虹要不要換？」郭認為，相較於林智堅，沈慧虹受的傷更重。他指出沈現在出去「人家就會問她（沈）這個棒球場為什麼可以啟用？一定到處都有人問，因為棒球迷到處都是」。郭正亮也直言，若別人問論文門一事還可以講一些大家聽不懂的，但大家光看到林哲瑄那樣就受不了了，「你還能說什麼？」

最後郭正亮預言，沈慧虹的選情恐會第一個掛掉，因沈前陣子的民調有時還是第一，現在立刻掉到第三，「而且被一、二名給拉開了」。同時郭也指出，由於在新竹市執政7年，未來林智堅在桃園的對手一定會去蒐集新竹的資料，「執政7年你說球場會這樣，其他都沒事，我是難以想像啦！」