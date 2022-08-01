影／直播現場打給林智堅竟然接通了！

民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，他為自清無抄襲問題，除了召開記者會進行說明外，更在7月30日公布多項資料供網友檢視，不過「宅神」朱學恒及媒體人黃揚明卻發現其中藏有林智堅的手機號碼，更在直播時直接打過去確認，結果林智堅秘書當場接起電話，讓兩人傻了。

黃揚明昨（7/31）日受邀參加《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播節目，直播進行到尾聲時，兩人透露在林智堅公布的資料檔案中，竟藏有他本人的手機號碼，於是決定直接在節目上進行測試，結果打過去僅響3聲馬上就被接起來，黃揚明因此詢問「請問這是林智堅先生的電話嗎？」對方則說「對，你好，我是他的秘書，他現在正在行程中，請問你哪裡找？」

聽到這個回答，朱學恒、黃揚明當場嚇到，急忙提醒正在進行直播中，並解釋來龍去脈，指出林智堅電話藏在團隊公布的資料中，他們搜尋到後才想進行測試，若屬實則希望可以提醒團隊儘速做處理，不是帶有敵意想進行惡搞。

電話掛掉後，朱學恒連爆數次粗口，直呼「不要這樣吧，小智團隊，你那個要馬賽克啊」，黃揚明也止不住笑意，解釋兩人本以為資料會進行公布，應該是已經做更換，沒想到卻是秘書接起來；最後朱學恒則表示，若是SET好的那就會當場邀對方上直播，強調電話被接起來真的讓他們很意外，沒有要亂打電話讓人措手不及的意思，也提醒網友不要打過去，避免造成困擾。