不同世代，想法、觀念也會有差異，一名女網友表示，她把和男友在一起半年的事告訴母親，只見母親嚇得逼問「你們已有性行為了嗎？」她這才知道母親把「在一起」和「性行為」畫上等號，令她狐疑問「『在一起』有這樣的意思，只有我不知道嗎？」疑問在網路上曝光，許多年輕的網友都沒聽過這樣的用法。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，半年前交了第一任男友，近日她向母親表示自己和男友在一起已經半年，沒想到母親臉色大變，瞪大眼睛問，「你們已經有性行為了嗎？」她一頭霧水連忙否認，母親聽到安心的答案又說，「交往就交往，說什麼在一起？」這令原PO更加疑惑，「在一起不就等於交往嗎？難道還有別的意思？」母親向她解釋，在一起就等同於兩人已發生性行為。

原PO回想起曾經到表哥家作客時，當時表哥也剛交女友，她詢問阿姨「哥哥跟那個姐姐在一起多久了？」阿姨不敢置信地說，「他們沒有在一起，交往而已，還沒睡過」。原PO在心裡打了一個大大的問號，「所以情侶『在一起』等同有過性行為？還是只有我不知道？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「沒聽過這樣說法」、「我覺得可能是老一輩含蓄的說法」、「這只能說是代溝了」、「這是她們老一輩的說法，第一次說我跟男友在一起時，她的反應也是這樣，後來有校正她的觀念，不然太可怕啦」、「應該是老一輩對做愛的講法都是『睏作伙』，所以聽到在一起才有這麼大反應」。