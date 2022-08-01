傳奇中鋒比爾羅素（Bill Russell）生涯在塞爾提克摘下11座總冠軍無人能及，他也是極少數能夠以此壓過麥可喬丹（Michael Jordan）的老前輩。喬丹還曾經當面開玩笑嗆說想要拿下11冠，遭到羅素的垃圾話反擊。

羅素說過一個故事，他和喬丹都喜歡打高爾夫，有次兩人在球場碰見，喬丹對羅素說：「你知道我們正在追趕你的紀錄。」羅素反問：「哪一個紀錄？」他接著說：「我們贏了11冠，而且還有8連霸，我不覺得你能活到追上其中一項紀錄。」

喬丹說：「可是你那個年代拿冠軍比較容易。」因為羅素1956年進入NBA時整個聯盟只有8支球隊，季後賽兩輪、贏8場比賽就是總冠軍。羅素1969年退役時才擴展到了12支球隊，喬丹的年代則有30支球隊。

羅素向喬丹解釋：「我剛入行時只有80個職籃球員空缺，很多優秀好手擠不進來。如果現在只有12隊，你是拿不到總冠軍的。」喬丹問為什麼不行？羅素說，喬丹切入把球傳給派克森（John] Paxson）投進致勝一擊才奪冠，倘若聯盟只有12隊，派克森就只能坐在觀眾席了！因為聯盟球隊變少，剩下的就全是頂級高手。

事實上羅素與喬丹兩人一直互相尊敬，羅素稱讚喬丹是個偉大的球員，喬丹也說過他不會自居「史上第一」，因他沒有機會與跟羅素、張伯倫（Wilt Chamberlain）交手，他認為自稱「史上第一」就是對這些名將不敬。