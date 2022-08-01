小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。標普全球評級最新發布「2022台灣銀行業國家風險評估（BICRA ）報告」，顯示台灣銀行業的國家風險評估為第4組別，經濟風險程度3級，產業風險程度5級。報告中的各項評估之一：金融機構國內資產年成長率，2021年高達15.7％，相當異常的高，顯示當年海外資金流入、銀行業自營業外獲利是正常年度的3倍，估計2022年在優勢盡失下，預估該值將跌回到5％。

【1】標普：台灣銀行業資產將打回原形

標普子公司中華信評分析師藍于涵指出，台灣銀行業總體資金來源結構，其實是非常低的風險，因為具穩定性的核心存款占比高，一般大眾存款戶對銀行具有高度的信心，政府有效的存款保險機制，台灣2021年的核心客戶存款約占國內客戶總放款的110％。

【2】行庫示警 緊縮北部六區房貸

北部六大重劃區房價漲太多，銀行業者自行出招嚴控房貸風險。金融圈人士指出，包括三峽、五股、淡水、青埔、林口及新莊六大重劃區均被點名，部分銀行承作房貸成數大多數已被壓低至不到6成，很明顯銀行正用類似「以價制量」的方式，透過縮減成數來婉拒對這些地區新房貸。

【3】八月除息秀 本周91檔先上陣

時序即將進入8月，將迎來新一輪台股除息秀，1日登場的由廣達、新唐、東哥遊艇等17檔打頭陣，2日則有金寶、臺企銀、建漢等23檔，4日則是單周除息最旺一日，共34家除息，包括長榮航、第一金、智邦、技嘉等指標公司。

【4】15檔法人點兵股 領軍上攻

考量台股目前處於反彈走勢及科技仍有高庫存的雜音，展望本周操作，依據統一投顧、台新投顧等建議，從法人看好的個股中挑選，搭配近一周三大法人買超的個股，有台積電、日月光投控、致伸、台達電、鈺齊-KY、台塑、台郡、瑞昱、晶碩、良維、聯亞、允強、宇隆、大立光、富邦媒等個股。

【5】蘋果備貨定軍心 PCB鏈得利

總體經濟變數多，市場前景不明朗，各項終端應用需求都下修，就連今年來相對穩健的伺服器、汽車電子都開始佈滿疑慮，即使時值第三季傳統旺季，多重不確定因素干擾下，不少業者看法仍保守。不過，蘋果新品備貨需求仍在，法人預期臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）、華通（2313）、嘉聯益（6153）、燿華（2367）、台光電（2383）、台虹（8039）等PCB供應鏈受惠。