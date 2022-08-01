國民黨高雄市長參選人柯志恩今（1）日上廣播節目接受主持人黃揚明專訪，黃提到，網友推估柯將大輸對手陳其邁50萬票，要打賭嗎？柯直說，完全沒有根據，「我根本不想打賭」，而以藍營在高雄的基本盤來看，目前民調差距20幾個百分點比較合理，自己仍有非常大的空間要努力。

針對網友嗆說至少會輸50萬票，主持人黃揚明問柯志恩要打賭嗎？柯志恩表示，「我根本不想打賭，這就是嗆，完全沒有根據」，她認為必須從過去20幾年來的中選會資料，以及仇恨值、公投、補選、罷免等基本數據來看，太多人嗆會輸5、60萬票，自己根本懶得回應。

黃揚明直言，很多人不看好柯志恩選情，最誇張的民調差距拉到40％。柯志恩認為，「太離譜了」，她說2020年韓國瑜選總統，國民黨在高雄的政黨票還有超過30％，不可能在高雄只剩下9％；以現況來說，差距20多個百分比是比較合理，雖然是場苦戰，但既然要選了，就會認真打好選戰。

不少人也質疑柯志恩是否「沾醬油」？柯直說，這就是太不清楚她，看一個人要檢視過去的經歷，她從小到大對於每件事都非常認真，不論是在學校教書25年、不分區立委4年等，每個角色都盡好本分，絕對不會是沾醬油，講這些一點意義都沒有。

柯志恩也提到，現階段必須盡快再讓更多人認識自己，才能進而理解、認同她，因此仍會勤走基層，用不同方法讓大家認識，「愈走愈有感覺，愈有信心」，也感謝議員們相挺陪同掃街。

柯志恩也透露，高雄市政白皮書已完成7、8成，接下來仍不斷修正，也會與在地議員做磨合後，再提出對於高雄的市政願景，目前先就高雄市政抓漏，對於高雄觀察到的缺失一一提出來解決。