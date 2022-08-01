香港知名女星鍾麗緹出道時，曾以艷麗外表與火辣身材成為不少人心目中的性感女神，而她在與小12歲男星張倫碩結婚前，也曾有過兩段婚姻，並分別誕下張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）和張凱琳（Cayla）3名女兒。近日剛好迎來二女兒Jaden的14歲生日，鍾麗緹也依照慣例替女兒舉辦生日派對，並在網路上公開一系列照片，沒想到二女兒逆襲的顏值意外成為網友矚目的焦點。

鍾麗緹28日為了替二女兒Jaden舉辦14歲的大型生日派對，特別以「紫色」為主題，邀請演藝圈好友們一同來參加，貼文中她還開心寫下「希望Jaden寶貝每天開心，心想事成，越來越優秀，我們都好愛你喔！」並公開一系列當天的照片。照片裡，只見女主角Jaden留著一頭長髮，水汪汪的大眼睛與清新的氣質，即使站在一群姊妹們身邊依然相當亮眼，而她清純可人的模樣也瞬間電到一票網友，紛紛表示「小女孩越大越漂亮」、「長開了」、「越來越像媽媽了」、「果然女大十八變」、「到底是誰說她不好看的」意外吸引大批網友留言。

鍾麗緹公開二女兒Jaden （上圖左2/下圖右2）慶生照。（圖／微博@鍾麗緹）

事實上，鍾麗緹從以前就經常在微博上分享與女兒們的私下生活，但二女兒Jaden的顏值卻經常遭到網友批評不如姊姊或妹妹，更曾有人看到她們的短片猛酸她「未成年割雙眼皮」，讓鍾麗緹相當心疼，Jaden也曾硬起來與網友對罵，如今顏值逆襲成長，也讓所有酸民都閉嘴。

Jaden（右1）的外貌經常被拿來跟其他姊妹比較。（圖／微博@Jaden張思捷）