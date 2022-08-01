正值酷暑，南韓歌壇天王PSY也有專屬夏日的特殊演唱會可看，他除了2012年以〈江南Style〉風靡全球外，每年夏天也會舉行「濕身趴」演唱會，邀粉絲前來邊淋水降溫邊聽音樂，是他非常知名的定番演唱會之一，如今濕身趴睽違3年終於重啟，卻驚爆7月31日下午撤場時，有工作人員不慎滑倒，從高台上摔落，雖立刻將之送醫，但仍回天乏術。

據悉，南韓歌壇一到夏天，眾人就會想起天王PSY的濕身演唱會，形式為舉辦大型演唱會的同時，大量潑灑涼水，讓台上跟台下一同消暑狂歡，PSY曾在《黃金漁場》節目中公開掛保證，每個參加者都會被淋濕，主辦單位每場活動都會用掉3噸的水，還會動用灑水車，不是普通的打水仗而已，但因為新冠肺炎攪局，PSY的濕身趴已忍痛停辦了3年，如今好不容易疫情稍微鬆綁，今年PSY的濕身趴終於回歸，重啟時間從7月9日一路辦到8月27日，不料行程才走一半，就發生傷亡意外。

據韓媒報導，上個月30日PSY的濕身趴演唱會於江原道江陵市順利落幕，隔天下午4、5點，其工作人員正在進行撤場工作，不料一名年約20多歲的男性工作人員A某，意外從約15公尺高台上滑倒墜落，眾人立刻將他緊急送醫，但途中A某已呈現心跳停止狀態，雖全程皆進行了急救，但最終仍宣告不治。

警方事後調查，指出A某是在工作中因場地濕滑而導致滑倒從高處摔落意外，但詳細事發原因仍待調查，而PSY所屬的「P NATION」公司於7月31日稍晚發布了聲明，證實發生此意外，透露身亡的A某是外包廠商所雇的一名蒙古男性，對於發生這等死傷意外，公司與PSY都感到相當遺憾悲傷，「我們深知在眾人看不見的地方，默默努力揮汗的工作人員有多辛苦，因此更加地悲痛」，並承諾會好好送身故者最後一程，內部則檢討並擬定出對策，企盼未來不再發生這樣的憾事。