桃園一處社區的黃姓保全去年間，見年僅19歲的少女小婷（化名）到警衛室領取節日禮金，竟將其帶往廁所揉捏胸部、指侵，嚇到少女立刻報警處理。桃園地院審結，依強制性交罪，處黃男3年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，7旬黃姓男子長期擔任桃園一處社區的保全，去年8月間見小婷獨自到警衛室領取中秋節禮金與摸彩券，竟心起色念，動手摸了小婷的臀部，還伸手摸其胸部，要求小婷進入警衛室廁所強行指侵1次，案經小婷報警，桃園地檢署偵結起訴。

對此，黃男辯稱，自己在這社區當了20年的保全，小婷是社區住戶，平時並無互動，當日看到小婷來警衛室，一時衝動才摸了她胸部，強調自己都是隔著衣物觸摸小婷，沒有指侵對方。

桃園地院審理時，小婷證稱黃男是社區大樓警衛，幾乎是看著她長大，兩人認識多年，當天去領中秋禮金時被對方侵犯等語，法官認定小婷的指述前後一致，無重大矛盾與瑕疵。

法官指出，小婷案發當時僅19歲，黃男則逾70歲，案發前兩人並無特別情誼或互動，實在難想像小婷自願或同意與黃男發生性行為，而黃男僅為滿足個人私慾，不顧小婷的性自主權，已對小婷的身心造成嚴重傷害，審酌後依強制性交罪，處3年6月。可上訴。