今起有多項攸關民生、教育、交通、醫療的新制上路，包括第一胎育兒津貼從現行3500提高至5000元， 公共化、準公共幼兒園學費調降500元，高中生早自習不得考試，滿4歲搭乘遊覽車、國道客運上國道強制繫安全帶，《中時新聞網》整理9大新制讓民眾快速掌握最新政策變革。

●育兒津貼加碼至5000元，公共化、準公共幼兒園學費調降

據全國教保資訊網指出，8月起家中若有0至未滿5歲幼兒，家長自己帶或送托保母或讀私幼，且符合綜合所得稅稅率未達20%，育兒津貼將從現行每月3500提高到5000元，第二胎則從目前4000提高到6000元，第三胎4500提高到7000元。

另外，2歲幼兒至國小前，不論就讀公立、非營利、準公共幼兒園，家長每月繳交的費用可再減500元，公立幼兒園從每月1500元調降至1000元；非營利幼兒園2500元降到2000元；準公共幼兒園則是從3500元調降至3000元。若是低收入戶及中低收入戶家庭，幼兒可免費就讀。

8月起育兒津貼變多。（圖／翻攝自教育部臉書）

●高中每周最多集會1次，且不得在早自習考試

教育部表示，8月起高中學校每周最多實施全校集合活動1天，其餘4天供學生自主規劃運用，且不得在早自習進行考試等評量測驗。

●4歲以上搭乘遊覽車、客運上國道應繫安全帶

滿4歲以上搭乘遊覽車、客運等上國道，8月起強制繫安全帶，宣導期到11月底，12月起若違規，可罰3000至4500元，駕駛未盡到告知責任，可重罰6000元。

●台鐵列車全面恢復行駛

台鐵表示，隨著國內疫情趨緩，乘務人員及確診居隔人數逐漸減少，8月起所有車次恢復正常行駛，但原莒光號82次及81次團體列車，改為不定期行駛。

另外，因應暑假期間東部地區旅運需求，自8月5至29日止，周五至周一加開台北-花蓮間及台北-台東間新自強號共5列次。

●一日遊行程禁止推銷

根據新公告的「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，一日遊行程價格須公開透明，未經消費者同意不可臨時安排購物行程，也禁止在車上推銷，違者可處新台幣1萬到5萬元罰款。若契約內容不符合定型化契約，將要求限期改善，屆期不改正將可開罰最高50萬元。

●大專院校專案教師給薪比照專任

專案教師授課時數、差假、薪酬等，須比照一般專任教師，除此之外也應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為編制外專任教學人員辦理參加勞保及提繳勞工退休金。

●宜蘭禁菸區範圍擴大，違者最重罰1萬

宜蘭縣指出，連鎖超商、咖啡店騎樓全面禁止吸菸及抽電子菸，違者可依菸害防制法規定，處新台幣2000元以上、1萬元以下罰款。

●異位性皮膚炎健保生物製劑擴大給付

8月起12至18歲患有中重度異位性皮膚炎的青少年，健保可給付生物製劑，同時成年病友申請資格，疾病嚴重度從重度放寬至中重度。

●禁漁期禁捕售抱卵母蟹，違者最重罰15萬元

農委會漁業署修正《沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施》，8月起鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳捕撈甲殼寬提高1公分；抱卵母蟹禁止捕撈期延長2個月，禁捕的小蟹及禁漁期的抱卵母蟹均不得販售，違者最重罰15萬元。