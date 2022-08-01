台股今（1日）以14982.27點開出，隨後下跌逾75點，權值股台積電股價下跌6元，觸及503元，潤泰雙雄潤泰新、潤泰全打開跌停，上漲超過1%，聯發科下跌6元觸及677元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆下跌近1%。

台股上周五（29日）開高走低，終場收在14891.9點，下跌29.69點，成交量為2199.67億。觀察三大法人動向，合計賣超29.48億，外資及陸資（不含外資自營商）賣超43.26億，投信買超19.28億，自營商賣超（合計）5.5億，其中自營商（自行買賣）賣超5.15億，自營商（避險）賣超0.34億。

美股四大指數上周五皆收漲，道瓊大漲315.53點（或0.97%）至32845.13點，那斯達克指數上揚228.09點（或1.88%）至12390.69點，標普500指數漲57.86點（或1.42%）至4130.29點，費城半導體指數小漲22.64點（或0.77%）至2967.14點。