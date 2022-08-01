新北市1名戴姓男子和妻女前往花蓮玩SUP立式划槳，怎料戴男卻因此溺水身亡，家屬怒告業者業務過失，但法官認為戴男患有心臟疾病，故無從得知戴男的死因是心臟疾病發作，還是業者過失，花蓮地院法官僅依未依法投保傷害險，要求業者賠償家屬166萬元，可上訴。

據判決書指出，戴姓男子和老婆和女兒於109年10月到花蓮縣新城鄉崇德海域，報名海上SUP立式划漿，使用業者所提供之SUP槳板，戴男和老婆以2人一組的方式划槳出海，當時戴男向老婆表明想要回岸上休息，為確保戴男之安全，老婆請教練換手，由教練帶著戴男划SUP板上岸。

怎料在回程時，教練未依直線方式帶戴男返回岸邊，反而繞遠路，老婆因為不放心戴男，3度回頭查看，第1次時見戴男還正常地抓著SUP板，第2次回頭時，卻驚見教練跳下海中拉起戴男，以救護溺水者的姿態前進，而第3次回頭時發現戴男被抬起躺平在SUP板上，一動也不動，經教練對戴男於岸邊施以CPR急救，送醫後仍回天乏術。

法官認為戴男本身裝有心臟支架，每日需服用藥物，且業者於前往SUP前，有先告知戴男「患有心血管疾病、氣喘、癲癇、孕婦等者不宜參加」，但戴男並未告知業者自身身體狀況，法官審酌，水上活動本身即有相當高之危險性，且在海上划船、操槳相當耗費體能，參與者本身即有心冠動脈硬化疾病、曾接受支架植入手術，又經法醫解剖後，認為死亡原因為水中嘔吐、溺水液體食物殘渣哽呼吸道、窒息、呼吸衰竭等，故認為業者對戴男的死亡沒有任何可歸責事由。

但法官審理時發現，業者並未替戴投保傷害險，僅投保公共意外責任險，違反保護他人之法律，讓家屬無法領到戴男的傷害險死亡給付，故判業者需賠戴男妻女共166萬餘元。可上訴。