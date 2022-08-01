身為勇士2017年奪冠成員之一，伊戈達拉卻不挺自己隊友「追夢」卓雷蒙格林所謂的2017年勇士可以擊敗1996年公牛說法，反而認為1996年公牛應該可以打贏2017年勇士，原因很簡單，伊戈達拉說：「我會支持所有擁有喬丹的球隊！」

「我當然會選擇1996年的公牛，甚至不需要跟你爭辯什麼，除了1992年美國男籃夢幻隊與2012年美國男籃夢幻隊的對決，我會支持任何一支擁有喬丹的球隊，」伊戈達拉表示，「跟1996年公牛相比，我們更具天賦，但他們智商更高。」

「有一點很有趣，我認為人們忽略一件事，那就是公牛會控制比賽節奏，」伊戈達拉說，「他們比賽得分很低，但他們控制著節奏，他們知道如何限制你的回合數，我們都會強調，一旦打進總冠軍賽，兩分投射將很重要，但人們並不這樣想。」

勇士球星最近經常拿2017年奪冠陣容跟歷史強隊相提並論，除了卓雷蒙格林認為2017年勇士可以擊敗1996年公牛，史蒂芬柯瑞也說過2017年勇士可以擊敗2001年湖人，引來歐尼爾隨即反擊，只是伊戈達拉力挺擁有喬丹球隊，其實也不意外。