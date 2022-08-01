民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲風波，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（7月31日）在臉書表示，「照目前這樣發展下去，恐會再持續一個半月，可見這個議題還真是非同小可，很可能動搖黨本」。此分析曝光後，引發熱烈討論，有人直言，「沒有動搖啦！塔綠班一路走來，唯一堅持的核心價值就是『不要臉』，從來都沒有變過」。

關於論文門一案，游盈隆認為，第一，民進黨當權派顯然嚴重低估台灣社會對這件事可能的反彈，以致事態如野火燎原，一發不可收拾；第二，陳明通第一時間跳出來發表「林智堅是原創」的說法，害死林智堅。他指出，林智堅當務之急是證明沒有抄襲，而不是糾纏在「原創」，誠實才是最好的政策。

游盈隆的分析也引發各界議論，其中在《LINE TODAY》相關報導底下有超過200則留言，且多數都是不認同林智堅陣營，當中包括了「可見這水有多深」、「穩固的很呢」、「念過研究所的人不可能不清楚抄襲的定義，大篇幅文字雷同、引用未標明出處就是抄襲」、「真心換堅情，民進黨。千萬不要換，才有笑話看」、「唉...忠言逆耳」、「我相信林沒抄襲，因論文根本不是他寫的」。