民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風暴，其指導教授、國安局長陳明通昨再發聲明「先修正林智堅論文再交給余正煌參考」，2名學生都沒有抄襲問題。對此，在大學教書25年的國民黨高雄市長參選人柯志恩今（1）日認為，寫論文的學生過去都承受過指導教授的「折騰」，要民進黨不要忽略年輕人對此事反應，已經厭惡透頂。

柯志恩今早上廣播節目接受主持人黃揚明專訪談到，近日炒得火熱的林智堅論文門事件。柯志恩提到，自己與陳明通有些交情，他藍綠朋友都有，陳明通是性情中人，建議他不需要為林智堅這件事說這麼多，應該好好扮演國安局長角色，趁這時間展示自己在國安上的專業，但他花太多時間在論文這件事上，「大家沒管他是國安局長，這太委屈他了，陳老師」。

柯志恩認為，陳明通在學術圈很久，大可不必為了林智堅如此霍出去；學生在寫論文過程中，會忍受很多辛苦，這次事件對於他們會有剝奪感，因為過去都承受指導教授的折騰，民進黨不要忽略，年輕人對此事反應，從管中閔事件到這次，民進黨在學校操作，令人厭惡透頂。

黃揚明提到，陳明通的確將林智堅的論文草稿修正後，傳給余正煌，學術上可以這樣做嗎？柯志恩直說，這根本就是師生倫理問題，什麼樣老師會做這樣事情？老師應該在學生發想完，就先判斷有沒有研究價值，何況從原創到完成需要很長時間，真正落筆完成才是這個人的論文所有權，針對陳明通及林智堅的說法已超乎了她的三觀。