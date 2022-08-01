華爾街股市在上周五創下2020年以來最大單月漲幅後，目前主要指數期貨小跌，投資人等待新一輪重大財報和經濟數據出爐。

目前道瓊指數期貨跌0.37%，標普500指數期貨跌0.41%，那斯達克100指數期貨跌0.46%。

上周五美股三大指數全面上漲，周線再度收高，月線也是今年來最佳表現。投資人轉進本輪熊市裡最受重創的科技股，道瓊指數7月收漲6.7%，標普500指數漲9.1%，那斯達克指數漲12.4%，全都創下2020年以來最大單月漲幅。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，由於悲觀情緒已達到極高點且長期利率回落，我們看到股市出現釋壓性反彈（relief rally），「我們認為這波漲勢會持續到夏末，，但隨著股價反彈，以及我們走向一場更典型的衰退（如失業率攀升、名義GDP跌至近零或負數）的跡象變得越來越明顯，市場將再次出現拋售，但在那之前，請享受這波升勢，它可能讓很多人措手不及。」

本周市場還有一些重要經濟數據與公司財報需要消化。周一動視暴雪（Activision Blizzard）、德文能源（Devon Energy）、洛茲集團（Loews Corp）等公司將發布財報，之後優步、開拓重工（Caterpillar）、星巴克、禮來（Eli Lilly）、安進（Amgen）和等企業也將陸續公布業績。

美國勞工統計局周五發布非農就業報告，將釋出更多有關就業市場體質的訊息。今年以來，由於就業持續穩健增長，即使國內生產毛額（GDP）連續兩季負成長，許多經濟學家仍然認為目前美國並未陷入衰退。