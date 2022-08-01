民進黨桃園市長候選人林智堅論文涉嫌抄襲，事情還未說清楚，他在新竹市長任內斥資12億元整修的新竹棒球場又因諸多缺失引起民眾怒火。內政部次長陳宗彥昨日（7/31）針對棒球場一事發聲，認為做得不夠好，被檢討批評也是應當，「但把體育發展當作政治砲火，真的大可不必。」國民黨立委李貴敏對此質疑，民眾受害、權利受損竟然不准說話，「如今是祗准（應為只准）民進黨大內宣、網軍側翼才可以發聲？也只准相信政府相信黨了嗎？」

李貴敏昨在臉書表示，新竹棒球場的安全缺失造成選手受傷，引起民眾批判，陳宗彥不思檢討反省，還企圖轉移焦點，稱批評者是把體育發展當作政治砲火，讓人感覺這種視民意於無物的官僚，正是浪擲預算、浪費人民血汗錢的元兇，「無能無為就算了，竟然對民怨無感、對專業無知，也難怪政風敗壞，施政與國家建設品質低落至此，還如此理直氣壯，難道民眾連生氣的權利都沒有了嗎？」

李貴敏指出，在陳宗彥護航前，難道沒有注意到民進黨要傾全力去背書這個還沒有驗收完成，且造成多位選手受傷的劣質球場嗎？國手級的選手受傷導致這季球賽報銷，失職和護航的官員或民代説得輕鬆，但球員職業生涯突然中斷，「你們負擔的起嗎？」

李貴敏怒批，政府與官員使用人民辛苦的納稅錢，任何一個納稅人都可以有意見，難道林智堅與新竹市政府這麼落漆的施政品質，人民必須忍氣吞聲嗎？難道現在只有民進黨大內宣、網軍側翼才可以發聲嗎？