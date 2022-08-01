新冠肺炎衝擊全球兩年多，徹底改變人們的生活型態，「零接觸」、「遠距」、「線上服務」等相關需求崛起，如何待在家不出門就能享盡生活便利，是不少品牌企業正在努力的方向，今天就介紹3家品牌企業如何讓你宅在家，完成人生大小事。

1.信義房屋 DiNDON智能賞屋

疫情連帶讓許多人的購屋計劃受到影響，像是買方不敢出門看屋、賣方不願太多人來家賞屋等，信義房屋有感於此，推出「DiNDON智能賞屋」工具，比一般坊間房仲網頁功能再升級，不僅有720度環景賞屋、虛擬量尺、3D俯瞰等功能，甚至還能透過AI演算法與即時渲染技術，讓賣家的物件可瞬間套入多樣風格，實現你對家的想像。

利用數位轉型的科技應用，將線下無法移動的房子帶到線上，可協助屋主順利進行銷售，也讓買方賞屋放心又便利，據信義房屋統計，相比未拍攝智能賞屋的物件，有拍攝的物件成交速度約提高2成。

2.結婚吧 720度線上環景賞廳

新冠肺炎不僅旅遊、餐飲業受衝擊，新人在疫情之下要籌備好婚禮也是困難重重，數字科技旗下品牌「結婚吧」，主打「一站式」的婚禮服務，除了提供線上預約賞廳、婚禮行事曆、需求配對、電子喜帖等服務工具外，站上122家婚宴場地也能直接透過「720度環景」賞廳，對於沒有時間親臨現場或者因疫情考量不願出門的新人來說，在家就能搞定挑場地這件籌婚大事。

3.亞太雲端文創商務中心 720度線上看辦公室

疫情的關係，雖然讓許多公司開放員工遠距居家上班（WFH），但對於創業者來說，要在這當中找尋合適的辦公室地點，其實並不容易，亞太雲端文創商務中心除了有提供720度線上環景看商務中心外，也因為遠端工作人數變多，促使虛擬辦公室興起，亞太雲端文創也有提供相關服務，讓客戶不用實際身處該辦公室，也能擁有精華商務地段的門牌地址。

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