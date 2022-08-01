線材廠萬泰科(6190)受惠於網路線及車用線需求穩定，下半年業績不看淡，萬泰科表示，第3季可望與第2季相近，雖然銅價走勢仍待觀察，後續則觀察銅價變化，希望下半年有機會維持上半年水準，全年業績將創歷年新高，早盤股價小幅開高，緩步填息。

萬泰科主要產品為網路佈線產品，之後產品線逐步擴大至汽車車用電子線、視訊設備線材等消費性電子、醫療及家電，最夯的低軌道衛星，萬泰科也搭上SpaceX的星鏈計畫，提供地面接收網路設備網路線，隨著產品應用日益擴大，推升公司今年上半年業績表現優於預期。

受惠於高階商用網路線客戶需求強勁，萬泰科第2季合併營收為27.19億元，季增17.72%，創下單季歷史新高，在營收創高及新台幣貶值挹注下，法人預估，萬泰科第2季獲利可望同步創高。

儘管全球通膨升息衝擊各產業，且近期銅價走弱，萬泰科表示，目前僅消費性產品受到景氣影響，企業客戶需求維持高檔，車用線也相對穩定，預期第3季可望與第2季相近，後續則觀察銅價變化，希望下半年有機會維持上半年水準，全年業績將創歷年新高。

萬泰科今天除息，每股配息1.39347734元，早盤上漲0.3元，緩步填息。