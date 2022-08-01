選美出身的港星王嘉慧不只擁甜美臉蛋和魔鬼身材，還擁有倫敦大學學院心理學系一級榮譽畢業的高學歷，靠著主持節目《東張西望》爆紅的她，日前卻收到恐嚇威脅信，揚言要對王嘉慧先姦後斬，對此，王嘉慧心情反而相當平靜，工作仍照常，強調公司和同事都會保護好她，不過王嘉慧爸爸、有「家具大王」稱號的王亞明依舊很擔心漂亮女兒的人身安全。

27歲王嘉慧靠主持節目《東張西望》爆紅，被媒體封為「東張女神」，不過，王嘉慧卻遭指得罪某集團，稱已掌握她的住處，揚言要將她先姦後斬成18段，再丟去餵魚、餵狗，電視台當下就已報警處理，對此，王嘉慧心情反而相當平靜，仍照常現身工作，王嘉慧日前就為《仁濟．童話交響慈善音樂會：美女與野獸》擔任大會司儀，首次擔任司儀的她，表示有些許緊張。

王嘉慧表示，恐嚇信事件已交給公司處理，自己很放心，出外景時也有很多同事保護她。而事件曝光後，她沒再收到騷擾電話，王嘉慧也提到，自己除了工作外，平常很少外出，所以不太害怕「姦斬令」。

至於王嘉慧的「家具大王」爸爸聽聞此事，依舊擔心不已，會憂心提醒女兒要小心，媒體好奇爸爸是否會安排保鑣，王嘉慧則笑說沒有這個必要，電視台也是照常出外景，王嘉慧強調：「大家都很警覺、好保護我，就不需要特別擔心」。