烏克蘭軍隊反攻南部大城刻松（Kherson）。

英國國家安全專家兼教授格里斯（Anthony Glees）31日表示，俄羅斯軍隊顯然陷入困境，如果烏克蘭反攻南部大城刻松（Kherson）的戰役對烏軍有利，俄羅斯軍隊將遭遇「重大失敗」。

美媒「新聞週刊」（Newsweek）報導，格里斯31日接受英國GB新聞台（GB News）專訪時表示，目前在烏克蘭的俄羅斯軍隊顯然「面臨許多麻煩」及損失，並且預期俄軍將走向重大失敗。

他說英國及美國評估俄軍有7.5萬人喪命或受傷，「那超級多」，此外80%的俄羅斯現役部隊都困在烏克蘭東部，他說普丁原本希望幾天內取勝，但卻變得相當難熬，他認為俄軍並非陷入僵局，而是走向失敗收場，「看起來如果刻松之戰最終對烏克蘭有利，俄羅斯將遭受重大失敗。」

刻松州座落於烏克蘭南部的黑海沿岸，在俄軍入侵烏克蘭之初就失守，不過近幾周烏軍加強在刻松的攻勢，冀望重新奪回失土。

英國國防部上周指出，烏軍蓄勢待發反攻刻松，並且透過發射美國提供的飛彈摧毀了好幾座俄軍用來運送物資的橋樑。

格里斯也引述英國秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）的說法，指出俄軍已「逐漸失去動力」，英國國防部7月29日公布的情資報告顯示，克里姆林宮對這場戰爭愈來愈絕望，俄軍折損上萬士兵，並且仍在使用蘇聯時期武器，報告稱，「俄羅斯不會贏得這場不公不義的戰爭。」