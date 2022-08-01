廣達(2382)今除息，配發6.6元現金股利，除息參考價為78元。廣達在1998年時配息達18元，不過當時有16.8元為股票股利，若單以現金股利來看，今年配發6.6元現金股利，已是創歷年新高。

廣達近年來切入生技醫療領域，董事長林百里在日前亞洲生技大展中表示，智慧醫學進入元宇宙的世界裡，未來台灣可以從本身ICT、半導體、資通訊的優勢角度來發展。廣達目前在智慧醫療方面提供了一個QOCA醫療照顧平台，該元宇宙應用平台，目前已有國內外很多學校與醫院的合作夥伴，未來希望透過廣達在ICT產業的能力，提升醫院的基礎建設。QOCA 1.0版目標是在醫院，2.0版希望能做虛擬分析的價值鏈，3.0版則進入元宇宙，達到全方位的智慧醫療，是目前正在努力的方向。

QOCA醫療照顧平台，其中包含了不同的三個平台，第一個是aim醫療雲平台， 結合最新的POD技術，以醫療影像與結構化資料分析提供最佳臨床決策輔助及精準預測，主攻人工智慧的醫學；第二個是AI遠距醫療平台atm， 高度整合各多項醫療儀器，同時可進行6方會診的雲端診間，偏鄉醫療及區域聯防之最佳利器。全新推出的遠距醫療電動車及行動醫療箱，使智慧醫療更行動化，醫病關係更進化。人工智慧的遠距醫學，給醫師的知識平台，第三個AI健康照護平台apc，提供隔離病房、居家照護、日照中心、社區照護、防疫隔離等多種應用場景選擇，是提供給病友使用的平台。

廣達目前在智慧醫療的布局，有自己的研究計畫，已跟陽明交大、成大及台大三所大學有合作計畫，同時還與美國的麻省理工學院、歐洲及日本京都大學等名校合作，還有很多的臨床合作夥伴。