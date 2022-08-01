有些人珍惜食物，水果發霉或爛掉仍切掉腐壞部位繼續吃，但毒物科專家招名威表示，千萬別這樣做，因為仍可能存在霉菌毒素，吃了不只傷胃、恐腹瀉，長期食用還可能導致腸胃道疾病，特別是發霉的堅果類、玉米更不能吃，裡面含有一級致癌物黃麴毒素，引發肝癌機率超級高。

招名威昨天在臉書表示，水果發霉了不要捨不得丟掉，特別是老人、幼童和孕婦等族群，以及免疫力低下的人群，「不要吃腐爛或發霉的食物」是健康飲食的基本原則。

招名威指出，水果含有的有機酸比例較高，但若在適當的狀況下，保鮮時間能比蔬菜要長，因為有機酸能減少細菌的繁殖，但切記若水果發霉，無論是何種顏色的黴菌，都建議立馬扔掉，決不食用，即使是富含維生素的蘋果、橘子、小黃瓜、胡蘿葡、十字花科蔬菜等，都不要再食用。一旦吃的量多，會造成腸胃道負擔，導致腹瀉，長期食用也可能會有腸胃道疾病。

招名威強調，尤其堅果類、玉米類的食材若發霉，更需格外注意，因為可能會含有黃麴霉菌，其產生的一級致癌物「黃麴毒素」只要吃下肚，就一定會累積在肝臟裏，不易排出，只要累積一定的劑量，引發肝癌的機率就超級高。

此外，麵包也是發霉了絕不能再吃的食物，招名威解釋，發現麵包上有黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊，這種黴菌的菌絲較長，比較容易遍布整個麵包，就算切掉一部分，用肉眼也無法確定這些菌絲是否已經長到麵包其他地方，所以不能吃，必須扔掉。他表示，霉菌種類繁多，會滋生毒素，對人體有益的極少，就算將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在毒素，所以保險起見，食物發霉就扔掉吧。