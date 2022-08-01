美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天展開東亞訪問行程，據傳今天清晨已抵達新加坡，並有傳言裴洛西將在8月4日抵達台灣。行政院長蘇貞昌今受訪時並未正面回應，僅表示「對於外賓都會做最妥善安排，而相關時間和期程都尊重訪賓規劃」。

裴洛西辦公室昨（31）公布亞洲行程，將率領5位民主黨眾議院組成的國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本，而台灣未包含在內。由於台灣問題敏感，外界認為台灣雖未列入公開行程，但裴洛西來台機率仍不小。

外傳裴洛西將在8月4日抵達台灣，蘇貞昌今天出席身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議開幕式，被問到是否已展開相關準備？他簡短回應「對於外國貴賓朋友來我國訪問，都表示熱烈歡迎，都會做最妥善安排，而相關時間和期程都尊重訪賓規劃」。

不孕症擴大補助上路1周年，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前表示，自己去年3月在立院質詢提案推動該政策。蘇貞昌表示，行政院要籌非常大筆的錢編列預算，還要說服溝通各方，訂出執行方法，讓全國同步，這是多麼不簡單。

他暗酸「過去有些人這樣也罵、那樣也罵，編了預算拒絕審查又要杯葛，現在看到成果出來了」；不孕症擴大補助去年7月開始實施，現在有3000多個小朋友出生，到年底就會有1萬多人，這是受朝野一致肯定的政策，期待國人同胞不分朝野，同心合作，讓政府更好做事，感謝沿途每一個參與的人。