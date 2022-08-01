今年1月張姓客運司機為閃避前方機車緊急煞車，車身劇烈搖晃導致車內乘客重心不穩，而衍生跌倒撞擊之意外，逾90歲的楊姓老翁遭後方乘客撲撞，跌倒傷重致死，台北地方法院考量張與死者家屬調解，依過失致死罪判拘役30天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

張男在今年1月28日下午3點多駕駛客運，搭載高齡乘客楊翁，沿台北市文山區興隆路4段往木新路方向行駛，途中楊起身站立於張的公車駕駛座後方等待到站下車，張男因見其前方有一輛機車欲閃避巷口起步的汽車、在甚短距離煞車，其遂緊急刹車。

楊翁因而重心不穩，緊接著遭同樣重心不穩的後方汪姓乘客向前撲撞，而以胸腹部重重撞擊車上欄杆後跌倒在地，致受有胸腹部鈍挫傷、右肋骨折、肝臟撕裂傷等傷害，緊急送醫救治後，仍於當天晚上神經性休克而死亡。

檢方起訴後，台北地院考量張男犯後坦承犯行，態度尚可，且與死者家屬以120萬元成立調解且履行完畢，對方表示「給年輕人一個機會」，將張男判處拘役30天，可易科罰金，宣告緩刑2年，以啟自新。可上訴。