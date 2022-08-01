美國資深女星瑪麗愛麗絲（Mary Alice）由舞台劇演員身分出道多年，曾演出多部經典舞台劇及電影，其中一部最經典的便是《駭客任務完結篇：最後戰役》，她也憑著精湛演技曾獲得多項演技大獎，在影壇中佔有一席之地。但近日卻驚傳她已在紐約家中過世，享壽85歲，令影迷們相當震驚。

根據外國媒體《CBS NEWS》的報導，瑪麗愛麗絲（Mary Alice）在美國時間7月27日於紐約家中離世，享壽85歲，而死因並未公開。而她過去曾在1960年自舞台劇身分出道，憑著自然的演技在1987年以舞台劇《Fences》獲得「美國劇場界最高榮譽」東尼獎中的最佳女主角，隨後開始轉戰演藝圈，在90年代曾演過《睡人》（Awakenings）、《黑潮麥爾坎》（Malcolm X）等多部電影。

之後瑪麗愛麗絲也在1993年憑著影集《I'll Fly Away》奪得艾美獎劇情組最佳女配角，並在2003年於電影《駭客任務完結篇：最後戰役》中飾演黑人女祭司「Oracle」一角再度獲得矚目，隔年還因此在「黑膠卷獎」中獲得最佳女配角的提名，接著她因年紀漸漸變大而在2005年宣告退出影壇正式退休，沒想到再度登上新聞就是她離世的消息。

曾獲得「奧斯卡金像獎」最佳女配角的女星薇拉戴維絲（Viola Davis）得知消息後，也立即在社群媒體上表達哀悼，大讚瑪麗愛麗絲是歷史上最偉大的女演員之一。

另外，在瑪麗愛麗絲接演《駭客任務》電影前，前兩部的「祭司」角色皆由資深女星格洛麗亞福斯特（Gloria Foster）來飾演，豈料她也因為罹患糖尿病在第2部片上映前她便過世，之後才由瑪麗愛麗絲接演，如今兩位2演員都相繼離世，令不少影迷相當不捨。

Damn just heard about Mary Alice RIP https://t.co/GX3woqHTF9 — yc (@yc) July 30, 2022