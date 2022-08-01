看來籃網明星前鋒杜蘭特跳槽「綠衫軍」塞爾提克的希望逐漸渺茫！儘管最近才跟杜蘭特合照引發遐想，塔圖卻在受訪時清楚表態，「我的意思是我們沒有任何自由球員，所以每一個人都會回來。」幾乎提前宣告塞爾提克已經退出這次的杜蘭特爭奪戰。

塞爾提克先前謠傳，打算送出傑倫布朗、懷特與3個首輪選秀權，去跟籃網交換杜蘭特，沒想到籃網不僅直接拒絕，反而跟塞爾提克提出傑倫布朗、史馬特、一個陣容輪替球員與多個選秀權的誇張索價，自然造成杜蘭特交易案再次陷入停滯狀態。

塞爾提克上季靠著塔圖、傑倫布朗兩人一路闖進總冠軍賽，才以2勝4敗遭到勇士淘汰，整體陣容已具爭冠實力，今年休兵期間又先後補進賈林納利、布羅格登兩名優質好手，有效增添他們的板凳深度，就算不找杜蘭特，衛冕東區冠軍機會仍大。

只是提出交易申請的杜蘭特立場越來越尷尬，因為當前隨著籃網持續提出嚴苛交易報價「為難」各隊，杜蘭特離開的機會越來越小，恐怕只能準備接受繼續待在籃網打球的心理準備，但他的內心勢必充滿不滿情緒，籃網新球季還沒開打就準備大鬧內訌了。