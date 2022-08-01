台灣人遠赴柬埔寨工作，卻遭詐騙事件層出不窮，一名男網友認為，許多來自東南亞的移工，來台工作被雇主沒收護照、當奴隸使喚，不見有台灣人聲援，他感嘆「在移工眼裡，台灣其實也是惡名昭彰的打工國家吧」，多數網友贊同他的想法說「沒救了！台灣國際形象就台灣自己搞的」。

原PO今（1）日於PTT八卦板指出，這幾天有多篇新聞報導台人到柬埔寨遭詐騙，他感到很遺憾，同時認為過去也有發生類似事件，現在大家才開始關注在國外受害的國人，但從另一個角度看，在台灣也有許多被人力仲介和僱主欺負、壓榨的東南亞移工。

原PO說，部分移工的簽證、護照被台灣雇主沒收，被當成奴隸使喚，這些離鄉背井來台討生活的移工處境，「難道台灣人不知道嗎？」運氣比較不好的可能客死異鄉，再也回不了家，他的家人甚至不知道他在哪裡，「台灣有人出聲幫助過這些人了嗎？在移工眼裡，台灣其實也是惡名昭彰的打工國家吧！」

言論曝光，引發網友熱議，「台灣本來就是世界上風評最糟的地方」、「沒救了！在東南亞的形象被傳成這樣，就台灣自己搞的啊」、「台灣一直是詐騙輸出國吧」、「台灣人就是歧視東南亞移工啊！整天用歧視的語氣以及眼神」、「30年前聽到台灣覺得還行，現在台灣國際形象真的滿糟，根本犯罪天堂啊」。

但也有人持反意見，「其實有一群台灣人在幫移工啊！只是你不知道而已」、「兩件事根本不同，不知道你在說什麼？」、「你沒看到移工都違規爆改電動機車嗎？滿多在台灣其實過得滿好的。」