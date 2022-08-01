儘管各國紛紛祭出緊縮政策，經濟衰退疑雲也隱隱若現，但韓國7月出口還是持續成長。但由於進口成本還是居高不下，故韓國7月貿易逆差也創下歷史第2高。

根據韓國政府1日官方資料，7月出口年增9.4%，較市場預估10%稍低。不過，整體進口卻大增21.8%，因此貿易逆差超過46億美元，寫下歷史第2高紀錄。

受到原物料價格高檔不墜影響，韓國光是2022年前7個月，就有5個月出現貿易赤字。其中，元月的48億美元是該指數編撰以來最高，這次的7月數字也差一點就打破新高紀錄。

以出口著稱的韓國因製造品項齊全，故貿易數據可謂全球經濟成長領先指標。韓國出口雖然還是持續成長，但未來增幅力道是否可繼續加大，也是外界注目焦點。

由於韓國自身GDP尚未受到升息影響而明顯減弱，因此，為對抗頻創新高的頑強通膨，當地央行預估還會繼續調高利率。韓國自2021年8月迄今，利率已從超低0.5%，陸續增加1.75%至2.25%。