據科威特媒體Alrai周日對石油輸出國家組織(OPEC)新任秘書長Haitham al-Ghais的採訪報導，秘書長指出，俄羅斯的會員國地位對於石油輸出國家組織與夥伴(OPEC+)協定的成功相當重要。OPEC並不是要跟俄羅斯競爭，並稱俄羅斯為一重要的、主要的和極具影響力的國家。

Al-Ghais將在8月3日主持他首次的OPEC+會議。美國呼籲應增產石油，但該組織考慮在9月維持石油供應量不變。

OPEC+是由OPEC和俄羅斯主導的聯盟一起組成的團體。

秘書長表示，OPEC並不控制油價，但是它在供需方面會採取調節市場的措施。

在談到近期的油價上漲問題時，Al-Ghais強調，近日油價的上漲不僅只與俄烏戰爭的事態有關。所有的資料都顯示，在俄烏戰爭爆發前，油價已經累積開始上漲，當時市場已經普遍地認為部分國家已缺乏產能。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐美對俄羅斯實施制裁，2022年3月油價飆高到每桶139美元。而目前由於對經濟衰退的擔憂，擔心需求減少，油價已經回落。

在回答有關年底影響油價的因素問題時，秘書長說，「在我看來，最重要的因素將是鑽探、勘探，和生產領域持續缺乏投資」。「這將推動價格向上攀升，但我們無法確定上升程度」。