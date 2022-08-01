半導體領域早已成為美國、大陸角力戰的重點，近日又傳出美國有意加強半導體設備出口禁令的力道，大陸晶片業可能無法拿到14奈米以下晶片的關鍵設備，未來研發與生產都將受到重重阻礙，有專家認為，美國此舉打擊大陸半導體產業會產生「一箭三鵰」的效果。

美國為了搶回半導體霸主的地位，不僅先通過520億美元（約新台幣1.5兆）的晶片法案，加強晶片生產在地化與研發，另一方面，傳出美國打算拉高半導體設備出口至大陸禁令的層級，擴大制裁範圍，其業者將無法拿到14奈米以下的關鍵設備，再次給予大陸半導體發展一記重拳。

中央社報導，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨認為，美國對大陸半導體業的研究相當到位，此次制裁除了邏輯晶片外，動態隨機存取記憶體（DRAM）和 3D 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也都會有影響，是「一箭三鵰」的做法，整體產業在中長期恐會面臨層層阻礙。

此外，外媒報導也提到，此次制裁恐波及台積電大陸廠，對此，楊瑞臨認為，台積電生產重鎮還是在台灣，是否會受此事影響還需要觀察，但南韓業者三星、SK海力士可能會受到衝擊。

倘若此波擴大制裁若成真，大陸廠商受到影響還是最為劇烈，當地晶圓代工龍頭中芯想往先進製程推進技術的目標也會受阻礙，先前美國已經針對用於先進製程的關鍵設備EUV進行限制，如今可能會擴大至成熟製程的DUV設備。