8月4日是一年一度的七夕情人節，傳說牛郎、織女每年只能在此時透過喜鵲搭成的鵲橋才能相會。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師特別提醒，今年為虎年，七夕農民曆上諸事不宜，有8大禁忌不可觸犯，尤其是當天切忌不要告白、求婚，建議選在前一天或後一天。

【七夕8大禁忌】

▍1、避免吃牛肉

因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

▍2、避免服裝上有破洞

織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

▍3、避免搬動床

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

▍4、不可打罵小孩

七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

▍5、七夕拜床母

拜床母盡量選在16：00～18：30，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

▍6、拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子

因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜（台語，意指隨便）；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

▍7、床上不可以擺娃娃

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

▍8、不宜在七夕提分手

鬼月7月7日為極陰月極陰日，在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。