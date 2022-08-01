農糧署中區分署秘書陳尚仁日前到大安區農會，送上產銷履歷紅榜祝賀；種植水稻的農民陳蓮章今年也拿下殊榮。（大安區農會提供）

大安區農會長期輔導農友推動安農5寶（香腸、芋頭、大安葱、酒莊、安泉米）產銷履歷驗證有成，農糧署中區分署秘書陳尚仁日前到農會送上產銷履歷紅榜祝賀，先後由總幹事蔡建宗及芋農黃至青獲產銷履歷達人後，水稻陳蓮章今年也拿下殊榮，大安農會勇奪3屆誕生產銷履歷達人，打響知名度。

蔡建宗說，大安區農會秉持著「安心呷、農為您、共好和公益」推動農務目標，除加入產銷履歷制度，並大力輔導農民加入行列，農會負責提升價格收購及銷售農產品；飛天豬「安農五寶」–大安葱、芋頭、安泉米、豬肉、酒等五大類品牌都完成產銷履歷驗證，為飛天豬品牌豬肉、芋頭、安泉米榮獲產銷履歷達人奪3屆。

農委會指出，今年度產銷履歷達人徵選活動，首度將「個別驗證」及「集團驗證」進行分組選拔，自4月開始徵件，報名相當踴躍計116件，創歷年新高。歷經各產業機關代表、專家學者進行資格審查、初選及複選嚴謹評核，共計選出15名優秀菁英與傑出團隊。

蔡建宗強調，「安心呷．農為您，共好和公益」是大安農會一直以來追求的目標，透過「3安、4不、1堅持」的原則，以「安心呷、農為您」的品質承諾，帶動農會經營，以農為本，照顧農民、關心弱勢、回饋鄉里、實現公益。