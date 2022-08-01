嘉義市議員戴寧因涉詐領助理費遭起訴，嘉義地方法院今年5月仍裁定將她羈押，她提準抗告被駁回確定後，以市議會開定期會議，羈押侵害議員人身不逮捕之特權，聲請裁判憲法審查，憲法法庭審查庭認為，她未具體敘明裁定有何牴觸憲法，裁定不受理。

戴寧表示，她是現任嘉義市議員，因涉嫌貪汙治罪條例，在偵查中檢察官聲請法院羈押，經法院裁定今年3月13日起羈押2月，同年4月12日市議會函知將召開定期會議為期30天，但檢察官偵查終結提起公訴，並將她移審法院，5月11日嘉義地院仍裁定羈押。

5月12日地院就戴寧的準抗告裁定駁回確定後，她因認裁定侵害議員人身不逮捕之特權，違反地方制度法規定，牴觸憲法的法律保留、權力分立與制衡等原則，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭第四審查庭審判長吳陳鐶，及黃昭元、呂太郎大法官審理後認為，戴寧聲請意旨，並未具體敘明裁定如何牴觸憲法，難謂已依法表明聲請裁判憲法審查之理由，裁定不受理。