美國眾議院上周通過規模約520億美元的晶片法案，美國總統拜登最快本周簽署成法，不過，華爾街日報報導，美國太晚才補貼半導體業恐難贏亞洲，分析晶片法案無法改變美國不是適合製造地的事實，晶片廠投資案多半流向美國以外的地方。事實上，台積電創辦人張忠謀過去就曾表示，在美國生產晶片會非常昂貴、浪費，也是徒勞無功之舉。

報導指出，其他亞洲國家早就積極補助半導體業，像是台灣為了讓半導體設備製造在地化，過去十年約有150項政府資助的晶片製造計畫，至於南韓則計畫在未來五年拉攏2600億美元晶片投資，大陸、日本也分別計畫在2030年前投資半導體業1500億美元及60億美元。

美國半導體行業協會（SIA）資料顯示，全球晶片製造產能，約有四分之三位於大陸、台灣、南韓、日本，美國僅占百分之十三。主因在於，在美國設立一家晶片廠並營運十年的成本，遠比在大陸高五成，也比在台灣、南韓、新加坡高三成。

顧問公司貝恩的合夥人漢伯理（Peter Hanbury）表示：「全球半導體製造業正處在補貼的競賽中。」只有少數晶片製造商龍頭能享受到政府優惠措施，以降低建築、營運、研發和雇用成本。

台積電發言人、現任聯發科顧問孫又文上周在美國財經媒體的推特對談上表示，預期這項晶片補助法案並不會對產業有太大幫助，美國晶片法案拿去補助製造，其實是不現實、也不明智的，這些錢如果拿去補助投資研發或材料創新，相信能做出更大貢獻。

孫又文直言，如果各國耗費鉅資補助半導體在地製造，這些沒效率的事情可能會產生可怕的效果。台積電創始人張忠謀過去也曾強調，美國已沒有製造業人才，美國尋求在本土擴大晶片生産，是昂貴浪費且徒勞無功之舉。