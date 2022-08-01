7月29日全體上市公司總市值為46兆8,213.51億元，較前周五（7月22日）總市值增加1,714.32億元，周增幅為0.37％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：網通族群、車用電子股、高效運算HPC股、新能源及綠能股等，預期本周台股指數區間為14,600-15,500點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.Fed於7/27再升息3碼，今年已升息9碼，為自 1980年最激進的升息步調，基準利率2.25％至2.5％區間，市場預估9月升息2碼，較7月底的3碼低，樂觀者預估美聯準會將在明年夏天前開始降息。

2.負面消息導致消費者信心下滑，加上美國準備再釋出2,000萬桶戰備儲油，國際油價下挫，西德州中級原油9月交割價下滑至94.98美元，經濟衰退的預期比OPEC+增產的消息，對壓抑炒作油價更有效果。

3.美股6月下旬跌勢趨緩，7月一路反彈至季線，台積電領先台股指數反彈回季線，代表大盤指數仍有補漲空間，以6月初高點16,811點跌至13,928點下跌2,883點後，估計反彈約1/3或1/2的滿足區為14,900-15,370點。